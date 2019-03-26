



Чернівчанин поскаржився поліцейським на сестру, через яку не може проголосувати на виборах - 31.03.2019 12:35

О 9:03 до поліції звернувся 40-річний житель обласного центру та поскаржився на рідну сестру, яка забрала в нього паспорт громадянина України.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Садгірського відділення поліції встановила, що жінка не повертає братові документ через боргові зобов’язання. Поліцейські провели з родичами профілактичну бесіду та переконали жінку повернути паспорт.

Станом на 11.00 до поліції Чернівецької області надійшло 4 повідомлення відносно виборчого процесу. За результатами перевірки, інформація про агітацію на виборчій дільниці проти одного з кандидатів не знайшла підтвердження.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: фото - иллюстрація

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