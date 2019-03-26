



Упродовж першої години роботи виборчих дільниць до поліції Буковини надійшло два повідомлення щодо виборчого процесу - 31.03.2019 10:32

Інформацію по кожному з них поліцейські зареєстрували у журналі єдиного обліку. Наразі проводиться перевірка отриманих повідомлень.

Перша інформація надійшла на спецлінію «102» о 8:53. Спостерігач повідомив, що у Чернівцях невідомий чоловік здійснює агітацію проти одного з кандидатів у Президенти.

А вже за 5 хвилин до поліції звернувся виборець із Вижниччини, який повідомив, що не знайшов себе у списку виборців.

За вказаними повідомленнями поліцейські здійснюють перевірку.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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