Явка на виборах президента складає 16,08%, - цвк- 31.03.2019 12:27
Центральна виборча комісія в ході виборів президента країни 31 березня буде повідомляти про явку виборців тричі. Станом на 11:00 надійшла інформація з 81 округу. Зараз явка виборців становить 16,08%.
Про це повідомили на сайті ЦВК.
Явку на виборах в ЦВК будуть повідомляти тричі за добу за даними про кількість бюлетенів для голосування, які отримали виборці.
Українці отримають дані про явку на виборах в 11:00, 15:00 і 20:00.
За інформацією на 11:51 до ЦВК отримали інформацію про явку з 81 округу. Явка становить 16,08%.
Найвища явка в Кіровоградській області - 21,62%.
Найнижча в Закарпатській області - 7, 95%.
Не надали інформацію про явку виборців станом на 10:00 в Миколаївській і Херсонській областях
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