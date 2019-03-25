Усик втратив звання чемпіона світу після відмови боротися з росіянином- 28.03.2019 10:21
Український боксер Олександр Усик відмовився від пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в першій важкій вазі. Про це повідомляє Sports.ru.
Усик повинен був відстояти титул в бою з росіянином Денисом Лебедєвим, однак відмовився від поєдинку.
«WBA зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться, тому що ми з командою вирішили переходити у важку вагу.
Я відмовляюся від пояса. Не хочу, щоб він просто так у мене був, нехай хлопці боксують, це нормально. Денису - успіхів. Всім іншим хлопцям, які будуть битися за цей пояс - успіхів. Боксує, завойовує », - сказав Усик.
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