Мадуро поклав провину за тотальний блекаут на снайпера з гвинтівкою- 28.03.2019 09:18
Обраний президент Венесуели Ніколас Мадуро розкрив подробиці чергового відключення електроенергії в країні. Про це повідомляє газета El Nacional.
За словами Мадуро, причиною блекаута стала аварія на найбільшій в країні гідроелектростанції «Гурі». Президент заявив, що ГЕС атакував снайпер з далекобійної гвинтівкою.
«Це був жорстокий терористичний акт, атака була проведена за допомогою гвинтівки.
Підстанцію охороняють військові. Люди, які влаштували аварію, знали що робити », - сказав Мадуро.
За останній місяць в Венесуелі тричі виникали перебої з електрикою. Найбільш масштабний збій стався в ніч на 8 березня, без світла залишився 21 з 23 штатів країни. Мадуро назвав блекаут «електричної війною» з боку США. Чиновники звинуватили опозиціонерів у тому, що вони напали на електростанції з коктейлями Молотова.
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