



У селі Стара Жадова за голос на виборах надають 1000 грн - 26.03.2019 14:18

26 березня на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що невідомі особи у селі Стара Жадова надають виборцям по 1000 гривень за голосування за одного з кандидатів у Президенти України. Зі слів заявника, незнайомці представилися жителями Києва. Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в Чернівецькій області на місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління та Сторожинецького відділу поліції.

Наразі проводиться перевірка отриманої інформації. Правоохоронці встановлюють і опитують свідків та очевидців події.

За уточненою інфорацією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 160

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