



Испанская газета Sur обвинена во лжи о событиях в Украине - 26.03.2019 13:57

Руслан Цирулькевич, выпускник Черновицкого национального университета, работающий верстальщиком испанской газеты Sur, рассказал о том, как редакция русскоязычной версии испанской газеты Sur печатает откровенную ложь, манипулирует фактами и умалчивает правду о событиях в Украине.

В интервью изданию Платиновая Буковина Руслан рассказал в чем выражались манипуляции с фактами в публикациях газеты Sur на Русском, приведя в качестве примера статью о событиях в Керчи.

«В этой статье, которая является переводом испанской статьи газеты Sur, не правильно переведены некоторые места. В начале, во вступлении, изъяты слова об оккупации Крыма. В середине статьи говорится, что во время стихийных протестов в Киеве были организованы! группы нападающих перед посольством России (намек что это сделано было некими силами специально), хотя в тексте говорится что «организовались». И самое главное, по-настоящему существенное, это факт удаления небольшой колонки справа, в которой говорилось о реакции международного сообщества (ООН, НАТО, к моменту публикации уже высказалось ОБСЕ) на произошедшее. То есть сознательно была скрыта важная для читателей информация (не важно нравится она им, мне, еще кому-нибудь или не нравится). Теперь вкратце расскажу о том как работает российская пропаганда вообще и приведу примеры из работы моей газеты. В России как известно свободной прессы нету почти совсем. Есть несколько больших новостных агентств, которые являются негласным филиалом спецслужб и которые фактически полностью формируют нужное власти общественное мнение. В случае моей газеты все статьи в основном брались с Риа Новости. Но, что очень важно, не указывался источник, откуда они брались, то есть все печаталось под брендом Sur, другими словами «смотрите испанцы думают также как российская пропаганда». Попытки добиться простого указания источника откуда взята инфа длились у меня месяцы, мне говорили утром «да, извини, мы забыли, мы поставим, конечно же нужно указывать», но вечером ставили новости все равно без указания, как раньше постоянно, все новости или не указывали его только в самых главных, резонансных новостях. Таким образом формировался очень важный «образ» поддержки как бы испанским обществом преступной политики российской власти и ее пропаганды. Также думаю всем уже известно, что помимо больших агентств российские власти открывают на западе небольшие новостные сайты, региональные агентства, которые по щелчку пальцев, печатают то что нужно не зависимо от того в какой стране они расположены физически. В случае газеты Sur на Русском это бесчисленные маленькие заметки, взятые с таких сайтов из Латвии, Литвы, Португалии, Испании, даже Турции, была даже заметка, текст с которой, был взят с какого-то непонятного форума! Эти сайты полностью существуют на деньги и при поддержке соответствующих органов. Их единственная цель формировать нужное направление мысли. Текст новостей на этих сайтах одинаков абсолютно полностью. Помимо явной перепечатки такой чернухи, которой полно на определенных сайтах, использовались манипуляции в подаче информации. Например новость об Украине обязательно могла быть расположена рядом со статьей о массовой бойне какого-нибудь маньяка из Америке, или заметки про сатанизм в ней же, или другими всегда негативными и, очень часто, просто откровенными фейками, про которые я безрезультатно говорил главному редактору. Как я теперь понимаю, именно так и нужно было, это не просто не профессионализм. Тенденциозность в подаче материалов прослеживалась всегда. Ни одной! критической статьи о России, имею ввиду затрагивающую важные политические проблемы в газете не было. Даже иногда простого извещения происходящих «не комплиментарных» событий также не было, все такие вещи всячески избегались. Какая-то негативная ерунда сразу становилась важной повесткой недели, а о по-настоящему важных событиях не говорилось вообще ничего. Примером может быть «томос» украинской церкви или резолюция ООН по Крыму и ОРДЛОО. Чем не важные новости? Я, например, делал обзоры самых главных новостей Украины за неделю с украинских сайтов, была поставлена только новость про полеты компании Райнэйр из Киева и все. Это явно не из-за желания быть объективными, информировать и тп. Все это помимо печатания откровенного треша и чернухи, фейков и прямой поддержки сепаратизма в Украине. Такая же новостная политика была и в отношении других событий, никак не связанных с Украиной. Все это я называю дезинформированием, а не информированием. Это не имеет ничего общего с журналистикой, а больше похоже на заказуху."





Джерело: Платинова Буковина

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