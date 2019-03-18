До ДВК закордонних виборчих дільниць передані виборчі бюлетені

- 25.03.2019 16:01
До ДВК закордонних виборчих дільниць передані виборчі бюлетені

 Сьогодні, 25 березня 2019 Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць по виборам Президента України через представника Міністерства закордонних справ України – в.о. начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча виборчі бюлетені з виборів Президента України для голосування у закордонному виборчому окрузі, отримані від Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю було передано 420 тис. 342 бюлетені.

Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол Центральної виборчої комісії.

Окрім того, розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 65 офіційних спостерігачів від Світового Конгресу Українців на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Таким чином, станом на 25 березня 2019 року Комісія зареєструвала 2 020 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

На фото Посольство України в ПортугаліїПосольство Украины в Португалии

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