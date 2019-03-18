Поліція врятувала маму та її донечку завдяки мобільному додатку

- 25.03.2019 15:44
Поліція врятувала маму та її донечку завдяки мобільному додатку

 Чотирирічна дівчинка і її мама були врятовані після автомобільної аварії завдяки тому, що поліція використовувала корисний мобільний додаток, яке допомагає знайти людину в будь-якій точці світу всього за допомогою трьох слів , повідомляє видання The Daily mail. 33-х річна Валері Хоукетт втратила контроль над своєю Ford Fiesta в Сомерсеті в жовтні минулого року і залишилася дезорієнтованою після того, як її авто пролетіло над огорожею і врізалося в поле. Валері Хоукетт, чия донька Теган теж була в машині, не змогла пояснити поліції, де вона знаходиться, тому поліцейські відправили їй посилання на додаток What 3 Words. Додаток ділить планету на 57 трильйонів квадратів, площею 3 на 3 квадратних метра, привласнюючи кожному квадрату три слова, умовну «адресу». Жінка назвала три слова "вихідні, туман, навушники". Ввівши дані в додаток поліція отримала точні координати, за якими і знайшла та врятувала потерпілих. На фото: міс Хоукетт і її дочка Теган, якій зараз п'ять років. Вгорі справа: адреса, за якою 3 слова використовувалися, щоб знайти дезорентірованних після аварії людей. Зліва вгорі: адреса What 3 Words для Стоунхенджа - "released rural petal" (звільнений сільський пелюстка).

 

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