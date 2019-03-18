



Яка буде разова грошова допомога ветеранам війни - 25.03.2019 14:58

Чернівецька міська рада інформує- розміри разової грошової допомоги передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», яка виплачується до 5 травня, відповідно до урядового рішення, наступні: – особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилось 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: І групи – 3850,00 грн.; ІІ групи – 3400,00 грн.; ІІІ групи – 2950,00грн.. – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім ( яким на момент увя’знення не виповнилось 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1295 грн.; – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3850 грн.; – членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, які не одружились вдруге – 840 грн.; – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал- соціалістським режимом в тилу ворога – 530 грн..

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