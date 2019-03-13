



В ЦВК зареєстровано 160 офіційних спостерігачів за виборами Президента України - 19.03.2019 18:43

19 березня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.

Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331.

Комісія зареєструвала довірених осіб кандидата на пост Президента України Капліна С.М. у 6 територіальних виборчих округах.

Окрім того, ЦВК скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата на пост Президента України Тимошенко Ю.В. у ТВО № 26 та зареєструвала замість неї іншу.

Також скасовано реєстрацію довіреної особи кандидата на пост Президента України Киви І.В. у ТВО № 122.

Окрім того, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 160 офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року: 6 – від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 36 – від Парламентської Асамблеї Ради Європи, 118 – від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Таким чином, станом на 19 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 127 офіційних спостерігачів від 13 міжнародних організацій та 10 іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Затверджено рішення низки окружних виборчих комісій з виборів Президента України щодо виконання повноважень членів цих комісій на платній основі на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

До Комісії надійшло звернення Міністерства закордонних справ України щодо додаткової потреби у коштах, викликаної необхідністю додаткового придбання конвертів та розсилки запрошень виборцям засобами міжнародного поштового зв’язку, що пов’язано із віднесенням виборців з Російської Федерації до Фінляндії, Грузії та Казахстану, а також збільшенням виборців закордонних виборчих дільниць Республіки Польща.

У зв’язку з цим Комісія внесла зміни до Розподілу коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 11 лютого 2019 року № 285, збільшивши видатки Комісії на 720 тис. гривень за рахунок зменшення резерву коштів на таку ж суму.

Також ЦВК внесла зміни до Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 3 січня 2019 року № 6, збільшивши на вказану суму видатки за статтею витрат "Видатки для організації підготовки та проведення виборів на закордонних виборчих дільницях".

Разом з тим, внесено зміни до Кошторису видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою ЦВК від 12 лютого 2019 року № 302.

Комісія внесла зміни до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу на черговихвиборах Президента України 31 березня 2019 року, утворених згідно з постановою ЦВК від 12 березня 2019 року № 531.

Окрім того, затверджено єдині кошториси видатків ОВК з виборів Президента України 3 територіальних виборчих округів на загальну суму 13 млн 370 тис. 812 гривень.

Таким чином, станом на 19 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 198 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів Президента України.

Внесено зміни технічного характеру до постанови ЦВК від 18 березня 2019 року № 580.

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