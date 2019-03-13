Поліція затримала за наркотики 50-річного жителя села Грубна

- 19.03.2019 17:38
Поліція затримала за наркотики 50-річного жителя села Грубна

 Працівники Сокирянського відділення поліції задокументували факт незаконного зберігання наркотичної речовини 50-річним жителем села Грубна. Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили висушене листя канабісу, вже подрібнений наркотичний засіб, а також пристрої для його вживання. Вилучене направлене на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Ключові слова: канабіс Грубна, Сокиряни наркотики

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