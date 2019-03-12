Українець хотів виїхати за кордон з підробкою паспорта країни ЄС

- 18.03.2019 14:50
Українець хотів виїхати за кордон з підробкою паспорта країни ЄС

На Буковині прикордонники виявили українця, який спробував перетнути кордон за допомогою підробленого паспорта громадянина країни ЄС. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону ДПСУ.

Чоловіка, який видавав себе за громадянина Республіки Чехія, виявили сьогодні вранці на кордоні з Румунією, коли він намагався покинути країну через пункт пропуску "Порубне".

"Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці виявили, що паспорт громадянина Республіки Чехія є підробленим. На інформаційній сторінці документа виявлено подвійну плівку та інші ознаки підробки", - додали прикордонники.

За підробку документа чоловіку світить кримінальна відповідальність, передбачена статтею 358 Кримінального кодексу України, про що було проінформовано представників Національної поліції.

Платинова Буковина, Чернівці

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