Українець хотів виїхати за кордон з підробкою паспорта країни ЄС- 18.03.2019 14:50
На Буковині прикордонники виявили українця, який спробував перетнути кордон за допомогою підробленого паспорта громадянина країни ЄС. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону ДПСУ.
Чоловіка, який видавав себе за громадянина Республіки Чехія, виявили сьогодні вранці на кордоні з Румунією, коли він намагався покинути країну через пункт пропуску "Порубне".
"Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці виявили, що паспорт громадянина Республіки Чехія є підробленим. На інформаційній сторінці документа виявлено подвійну плівку та інші ознаки підробки", - додали прикордонники.
За підробку документа чоловіку світить кримінальна відповідальність, передбачена статтею 358 Кримінального кодексу України, про що було проінформовано представників Національної поліції.
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