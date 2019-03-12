На монументі Батьківщина-Мати в Києві відкрили 91- метровий оглядовий майданьчик

- 16.03.2019 13:40
На монументі Батьківщина-Мати в Києві відкрили 91- метровий оглядовий майданьчик

 Як повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війніна своъй сторінці в Facebook, оглядовий майданчик «Екстрим» (91 м) – атракціон для любителів адреналіну та драйву – відкрито. А щоб краще насолодитися чудовою панорамою Києва, Ви можете орендувати персональний бінокль.
До підйому допускаються лише повнолітні туристи. З висоти відкриваються неймовірні панорамні краєвиди Києва. Нагадуємо, монумент був відкритий 9 травня 1981 року генсеком СССР Леонідом Брежневим. Над проектом працювали архітектори Евгеній Вучетич, Васілій Бородай, Фрид Сагоян , В Винайкін та інші видатні скульптори. Повністю стальна скульптура збиралась по частинам, за допомогою гігантського 100-метрового крану, робітники інституту електрозварки зварили чі частини, зробивши біля 30 кілометрів електрозварювальних швів! Вага скульптури понад 100 тонн. Всередині монумента є два технічних ліфта. Але ліфт довозить до позначки 62 метри, ще 32 метри бажаючим вийти на смотрову площадку прийдеться підніматись сходами, розташованими в похилій трубі. Особи, що знаходяться під впливом алкоголю, або з неадекватною поведінкою до підйому не допускаються. Смотрова площадка відкрита вперше з 2003 року, коли вона була зачинена в зв’язку з тим що, з нею впала та розбилась людина.
Також відкрита смотрова площадка «Краєвид» на висоті 36,6 м

Підйом можливий для різних вікових категорій відвідувачів, крім дітей дошкільного віку (до 6 років). Проводиться в супроводі екскурсовода. Оглядовий майданчик розміщений по колу підніжжя скульптури. Зі східної та західної сторін знаходяться військові біноклі з 30-кратним оптичним збільшенням, які дають можливість помилуватися краєвидами Києва.
Обидві площадки працюють лише за умови гарної погоди без вітру, опадів, та при температурі від+5 до +30

Ключові слова: Родина Мать смотровая площадка, родина- мать экскурсия

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