В мечеті в Новій Зеландії терористи розстріляли 49 прихожан

- 15.03.2019 10:26
В мечеті в Новій Зеландії терористи розстріляли 49 прихожан

 В Новій Зеландії під час п'ятничної молитви терористи атакували дві мечеті Аль-Нур і Линвуд Масджид. До Аль-Нур один з терористів в камуфляжній формі підійшов з помповою рушницею в руках і почав стріляти в прихожан, потім змінив зброю на гвинтівку. «Я не знав, як звучать постріли з гвинтівки. Коли ми молимося, ми не звертаємо уваги на все, що відбувається зовні. Він стріляв, а люди продовжували молитися », - розповів прихожанин Фархан Фаріз виданню stuff.co.nz . За останніми данними відомо про 49 жертв теракту.

У мечеті в районі Линвуд один з парафіян почав стріляти у відповідь і зміг змусити двох нападників відступати. Нападники втікли на автомобілі. На щастя поліції вдалося знешкодити кілька вибухових пристроїв, закріплених на припаркованих біля мечетей автомобілях, жоден з них, не був приведен в дію. Відео австралійця Брентона Тарранта, що вів трансляцію під час теракту з'явилося в Facebook, потім було видалено. Поліція попросила не поширювати його.

На ньому видно кадри розстрілу прихожан, гвинтівка з написом Kebab remover (мем, що відсилає до війни в Югославії). Крім того, в ролику Таррант закликав глядачів підписуватися на блогера PewDiePie - той уже прокоментував те, що трапилося і вважав мерзенним, що його ім'я тепер пов'язане з «цією людиною». Незадовго до нападу в мережі з'явився його «маніфест»

У ньому Таррант описує себе «звичайним білим хлопцем 28 років, які народилися в бідній робітничій сім'ї». «Перш за все [я зробив це], щоб показати загарбникам, що наші землі не їх землями, що наша батьківщина належить нам і що, поки живий білий чоловік, вони НІКОЛИ не захоплять наші землі і не замінять собою наших людей», - написано в 74-сторінковому зверненні, названому «Велике заміщення. Ми йдемо до нового суспільства ». Основні теми, позначені на обкладинці: антиимпериализм, права робітників, етнічна автономія, захист спадщини, культури і навколишнього середовища, закон і порядок, боротьба з наркотиками і «відповідальний ринок».Злочинець пояснює, що хоче помститися за поневолення мільйонів європейців мусульманами, за терористичні атаки ісламістів в Європі і знизити рівень міграції, залякавши мусульман. Своєю атакою він планував спровокувати хвилю насильства. Таррант зізнався, що надихнувся терористом Андерсом Брейвіком, від рук якого в 2011 році в Норвегії загинули 77 осіб, а мечеть Аль-Нур вибрав тому, що раніше на її місці знаходилася церква.

Крім того, в мережі з'явилися фотографії зброї і магазинів до нього: на них білою фарбою написані імена і дати європейської історії, пов'язані з боротьбою з мусульманами. Згадується, зокрема, Російсько-турецька війна, Віденська битва 1683 року, коли європейці перемогли османів, і беарнский віконт Гастон IV, за участь в Першому хрестовому поході отримав прізвисько Хрестоносець.
Раніше повідомлялося, що були затримані чотири людини - троє чоловіків і одна жінка. Офіційно підтверджено, що один з них - громадянин Австралії.

Фото: Mark Baker / AP Photo

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