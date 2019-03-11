За півтори тисячі доларів викладач мав домовитися про армію

- 15.03.2019 09:47
За півтори тисячі доларів викладач мав домовитися про армію

13-го березня правоохоронці затримали викладача кафедри військової підготовки одного з чернівецьких вишів під час отримання ним неправомірної вигоди.

 

За півтори тисячі доларів США 53-річний чернівчанин мав домовитися зі службовими особами військкомату та лікарської комісії і таким чином вирішити питання про непроходження військової служби у Збройних силах України.

 

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 27 (Види співучасників) та частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

 

Затриманому загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

 

Ключові слова: поліція чернівці, хабар у ЧНУ Чернівців

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