



За півтори тисячі доларів викладач мав домовитися про армію - 15.03.2019 09:47

13-го березня правоохоронці затримали викладача кафедри військової підготовки одного з чернівецьких вишів під час отримання ним неправомірної вигоди.

За півтори тисячі доларів США 53-річний чернівчанин мав домовитися зі службовими особами військкомату та лікарської комісії і таким чином вирішити питання про непроходження військової служби у Збройних силах України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 27 (Види співучасників) та частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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