Наймолодша в світі мільярдерка розкрила секрет схуднення

- 14.03.2019 16:19
Наймолодша в світі мільярдерка розкрила секрет схуднення

 Відома підприємниця Кайлі Дженнер, міліардерша та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» розповіла шанувальникам, як їй вдалося швидко схуднути після пологів. Про це пише Daily Mail.

Нещодавно у прямому ефірі в Instagram 21-річна Дженнер здивувала шанувальників заявою, що у неї завжди був плоский живіт, але після народження дочки Сторми вона ніяк не могла повернути колишню форму. Телезірка розповіла, як після пологів їй вдалося домогтися стрункості . Вернути плоский живіт та стрункість вдалось в основному завдяки дієті.

«Зазвичай я їм як божевільна. Все, що хочу. Піцу, пасту, багато молочних продуктів. Я просто припинила все це вживати і почала харчуватися правильно. Я відчуваю, що для мене це дуже дієвий спосіб, - поділилася вона. - Я дійсно дуже худа від природи. Але не як Кендалл, вона справжня модель ». 5 березня видання Forbes назвало Кайлі Дженнер наймолодшою у світі мільярдером, яка заробила свої статки самостійно. Таким чином, вона випередила творця соцмережі Facebook Марка Цукерберга, який заробив свій перший мільярд в 23 роки.

фото: kyliejenner

 

 

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