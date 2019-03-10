



Близько 29 тис. листонош отримають підвищення зарплати - 14.03.2019 15:43

Укрпошта підвищить посадові оклади листоношам та начальникам сільських відділень в два етапи – з 1 квітня та 1 липня. Збільшення окладів з 1 квітня - на 6% та з 1 липня на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше за мінімальну зарплату з розрахунку на повну зайнятість.

Це відбудеться за рахунок покращення фінансових показників компанії та завдяки отриманню додаткового фінансування на покриття збитків із доставки пенсій, відповідно до постанови КМУ та за ініциативою Президента України.

«Вперше за багато років за підтримки Президента України Укрпошта отримала 500 млн гривень на покриття витрат на доставку пенсій та монетизованих субсидій. Саме це дає можливість одній із найбільших державних компаній працювати без збитків, без скорочення штату працівників та навіть із підвищенням заробітної плати», - наголосив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, для понад 37 тис. співробітників Укрпошти буде збільшено оплату праці.

«Враховуючи додаткове навантаження на наших листонош і начальників відділень, особливо в сільської місцевості, прийняте рішення про підвищення окладів. Ми цінуємо їхню важку працю, і коли в Укрпошти є фінансова можливість, підвищуємо зарплати та посадові оклади», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Загалом збільшені посадові оклади отримають близько 29 тис. листонош і майже 8,5 тис. начальників сільських поштових відділень.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року Укрпошта вже підвищила посадові оклади операторів та начальників міських відділень з найбільшими обсягами відправлень і платежів.

В Укрпошті працює понад 70 тис. працівників, з яких понад 53 тис. – представники виробничих професій.

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