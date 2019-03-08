



Став відом зміст переговорів екіпажу Boeing 737 MAX 8 перед катастрофою - 13.03.2019 16:11

Генеральний директор авіакомпанії Ethiopian Airlines Тевольде Гебремаріам, розповів, що пілот перед катастрофою літака, що розбився в Ефіопії Boeing 737 MAX 8, не повідомляв ні про які «зовнішні» проблеми. Про це пише авторитетне видання The Wall Street Journal

Тевольде Гебремаріам повідомив, що прослухав останні переговори екіпажу з наземними службами. У них пілот повідомив про виниклі проблеми з управлінням польотом, після чого запросив повернення в аеропорт. Ні про яке зовнішньому впливі, наприклад про зіткнення з птахом, пілот не говорив, підкреслив Гебремаріам. Гендиректор Ethiopian Airlines додав, що чорні ящики лайнера відправлять для розшифровки і аналізу в Європу. У той же час поки не прийнято остаточне рішення про те, в якій країні це буде зроблено. Як варіанти розглядаються Німеччина, Франція і Великобританія. Раніше Гебремаріам заявив CNN, що схожість між катастрофами двох Boeing 737 MAX 8 вкрай істотна, проте поки немає ніяких доказів того, що вони дійсно пов'язані.

11 березня очевидці розповіли, що хвостова частина літака почала диміти перед катастрофою. До цього на місці катастрофи виявили обидва бортові самописці літака - з переговорами з кабіни пілотів і з параметрами польоту.

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