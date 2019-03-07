Порошенко відправить у відставку голову Полтавської ОДА

- 12.03.2019 13:33
Порошенко відправить у відставку голову Полтавської ОДА

 Президент України Петро Порошенко вже звернувся до уряду з проханням направити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, та першого заступника губернатора Полтави- Андрія Песоцького.

"Президент звернувся до уряду - звільнити керівника Полтавської ОДА через питання, які виникли до нього у антикорупційних органів", - про подання на звільнення голови Полтавської ОДА сьогодні у вівторок, 12 березня, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

На форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності», Петро Порошенко розповів також про подання на відставку першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Песоцького. повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попрошу пана прем'єр-міністра - я звертаюся до нього з пропозицією - направити мені подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка і його першого заступника пана Песоцького. До них виникли серйозні претензії у Національного антикорупційного бюро, представлені відповідні докази, і для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не займатиме високу державну посаду ", - сказав Петро Порошенко.

Ключові слова: відставка Валерія Головка, отставка главы Полтавкий ОГА

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