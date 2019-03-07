Жінка, що забула в аеропорту дитину, умовила пілота розвернути лайнер

- 12.03.2019 13:08
Жінка, що забула в аеропорту дитину, умовила пілота розвернути лайнер

 Пасажирка літака авіакомпанії Saudia забула перед вилітом свою дитину в аеропорту, але помітила це лише тоді, коли лайнер був уже в повітрі. Мати дитини вдалось вмовити екіпаж лайнеру розгорнути літак. Лайнер повернувся в аеропорт вильоту. Про це повідомляє Independent.

Як розповів пілота лайнера, що прямував з міста Джидда в столицю Малайзії Куала-Лумпур, жінка повідомила про свою пропажу стюардес і рішуче відмовилася летіти далі. В результаті екіпажу довелося-таки запросити посадку в аеропорту вильоту.

На відео, знятому диспетчерами, чутно, як пілот просить дозволу на посадку в Джидді. «Одна пасажирка забула дитину в терміналі і не хоче продовжувати політ», - відповідає командир повітряного судна на прохання диспетчера назвати причину повернення.

В результаті співробітники управління повітряним рухом дозволили лайнеру повернутися в аеропорт. Ніяких подробиць про те, чи вдалося жінці забрати дитину з терміналу, авіакомпанія поки не надала.


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