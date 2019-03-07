



Поліція Буковини розслідує масове отруєння у Чернівцях - 12.03.2019 11:28

11 лютого о 18 годині до поліції надійшло повідомлення з Чернівецького обласного лабораторного центру про те, що після вживання їжі в одному із закладів харчування у Чернівцях, до лікувальних закладів госпіталізували 5 осіб. З них: четверо, віком від 18 до 20 років, направлено до Чернівецької обласної лікарні з попередніми діагнозами «харчове отруєння, токсикоінфекція з підозрою на сальмонельоз» та одну потерпілу 2003 року народження до дитячого кишкового інфекційного відділення ЛШМД м. Чернівці з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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