На борту літака, що розбився в Ефіопії були громадяни 33 країн

- 10.03.2019 20:12
На борту літака, що розбився в Ефіопії були громадяни 33 країн

 Вранці 10 березня через шість хвилин після вильоту з аеропорту в Аддіс-Абебі розбився літак  Boeing 737 MAX 8. Лайнер прямував до столиці Кенії Найробі. Загинули всі 149 пасажирів і вісім членів екіпажу, що знаходилися на борту. Серед жертв авіакатастрофи були громадяни 33 країн. Пілот літака, що розбився в Ефіопії  повідомив про проблеми відразу після зльоту і хотів повернутися в аеропорт. Про це розповів глава авіакомпанії Ethiopian Airlines Тевольде Гебремаріам, передає Reuters.«Пілот повідомив, що у нього проблеми, і він хоче повернутися. Він отримав дозвіл (повернутися) », - сказав він.

Авіакомпанія Ethiopian Airlines опублікувала список з національностями загиблих. Напередодні в українському МЗС запевнили, що українців на борту літака не було, в списку наданому авіакомпанією також немає українців. Нажаль, всі 149 пасажирів рейсу загинули. Найбільше загинуло громадян Кенії (32), Канади (18) та Ефіопії (9), США (8), Італії (8), Китаю (8), Великобританії (7), Франції (7) У розслідуванні причин аварії будуть брати участь авіакомпанія, Boeing, влада Ефіопії, а також Національна рада з безпеки на транспорті США, оскільки літак був спроектований і побудований в Штатах.

 

Ключові слова: авіакатастрофа 10 березня

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Ізраїлі набув чинності закон про боротьбу з курінням електронних сигарет Також заборонений продаж рідини, картриджів та інші наповнювачів для електронних курильних приладів з концентрацією нікотину більше 20 мг
- 11.03.2019 10:57
Удар блискавки повалив на землю гравців бразильської футбольної команди За свідченнями очевидців події, слова яких наводить телеканал Globo, розминка почалася близько 17:30
- 11.03.2019 10:32
Розшукуються 28 тонн золота та 47 шедеврів живопису Ці сокровища були завантажені в 260 вантажних авто і заховані в 11 місцях на території країни, щоб радянські війська не змогли їх знайти
- 09.03.2019 13:55
Італія хоче скасувати міжнародні санкції проти Росії Про це розповів прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, передає Reuters.
- 08.03.2019 16:02
Батьки почали масово кидати шматки сиру в обличчя дітей Батьки почали кидати скибочки плавленого сиру в обличчя своїм дітям, щоб
- 07.03.2019 12:45
В США з'ясували, яка дитяча косметика є небезпечною Небезпечну речовину виявили у трьох продуктах
- 06.03.2019 18:57
В Буламутівці нетверезий водій намагався підкупити поліцейських Коли працівники поліції складали на жителя Хотинщини адміністративний протокол про
- 06.03.2019 09:21
З'явився трейлер фінального сезону серіалу «Гра престолів» У ролику Арья Старк тікає від когось або чогось темними замковими коридорами. Її внутрішній голос говорить
- 05.03.2019 19:50
Тимошенко заявляє, що всі підвищення ціни на газ після 2016 року незаконні Про це вона заявила під час зустрічі з головними редакторами місцевих ЗМІ на Хмельниччині,
- 05.03.2019 17:33
Хафтор Бьернссон, Григор Кліган з Гри престолів, встановив світовий рекорд Гафтор Юліус Бйорнссон, виконуючий роль Григора «Гори» Клігана в серіалі «Гра престолів», підняв штангу, вагою 474 кілограми і підтвердив звання
- 04.03.2019 21:02

Всі новини