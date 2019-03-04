



На борту літака, що розбився в Ефіопії були громадяни 33 країн - 10.03.2019 20:12

Вранці 10 березня через шість хвилин після вильоту з аеропорту в Аддіс-Абебі розбився літак Boeing 737 MAX 8. Лайнер прямував до столиці Кенії Найробі. Загинули всі 149 пасажирів і вісім членів екіпажу, що знаходилися на борту. Серед жертв авіакатастрофи були громадяни 33 країн. Пілот літака, що розбився в Ефіопії повідомив про проблеми відразу після зльоту і хотів повернутися в аеропорт. Про це розповів глава авіакомпанії Ethiopian Airlines Тевольде Гебремаріам, передає Reuters.«Пілот повідомив, що у нього проблеми, і він хоче повернутися. Він отримав дозвіл (повернутися) », - сказав він.

Авіакомпанія Ethiopian Airlines опублікувала список з національностями загиблих. Напередодні в українському МЗС запевнили, що українців на борту літака не було, в списку наданому авіакомпанією також немає українців. Нажаль, всі 149 пасажирів рейсу загинули. Найбільше загинуло громадян Кенії (32), Канади (18) та Ефіопії (9), США (8), Італії (8), Китаю (8), Великобританії (7), Франції (7) У розслідуванні причин аварії будуть брати участь авіакомпанія, Boeing, влада Ефіопії, а також Національна рада з безпеки на транспорті США, оскільки літак був спроектований і побудований в Штатах.

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