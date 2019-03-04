



Батьки почали масово кидати шматки сиру в обличчя дітей - 07.03.2019 12:45

Батьки почали кидати скибочки плавленого сиру в обличчя своїм дітям, щоб підтримати флешмоб #cheesechallenge.

Флешмоб стартував після вірусного відео, на якому стример yungholmes кинув в обличчя нібито своєму молодшому братові плавлений сир для сендвічів. Ролик зібрав більше восьми мільйонів переглядів, а у стримера з'явилося безліч наслідувачів.

Діти з подивом реагують на забаву батьків. Деякі з них приймаються є кинутий в них сир.

Платинова Буковина, Чернівці

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