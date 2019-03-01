В США з'ясували, яка дитяча косметика є небезпечною

- 06.03.2019 18:57
В США з'ясували, яка дитяча косметика є небезпечною

Дитяча косметика фірми Claire's містить азбест і є небезпечною для використання, про це повідомило Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration (FDA) Повідомлення про це опублікували на офіційному сайті цього відомства у вівторок, 5 березня. Перші дані про те, що в косметиці Claire's, а також в деяких засобах ще одного бренду Justice містяться шкідливі елементи, FDA отримало ще в 2017 році від сторонніх лабораторій. Тоді обидві компанії добровільно вилучили зі свого асортименту по дев'ять найменувань продукції.
Після цього FDA запустило власну експертизу, результати якої з'явилися в кінці лютого 2019 року. Небезпечну речовину виявили у трьох продуктах Claire's: в пудрі, тіні для повік і палетке для контурінга.

Співробітники FDA закликали Claire's зняти з продажу зазначені кошти, проте отримали відмову. За заявою Claire's, відомство не має повноважень пред'являти таких вимог, а засоби, що містять азбест, вже вилучені з асортименту.

Claire's - великий бренд прикрас, аксесуарів і косметичок коштів, заснований в 1951 році в Іллінойсі. Основні покупці бренду - діти, підлітки та молоді жінки. 3469 магазинів мережі працюють в 36 країнах світу.

У жовтні 2018 року поліція Лос-Анджелеса конфіскувала з магазинів підроблені косметичні засоби, у складі яких були знайдені біологічні відходи тварин. «Фекалії змішували з продукцією, яка виготовлялася в гаражі або у ванній», - розповів співробітник поліції.

Ключові слова: шкідлива дитча косметика, небепечна косметика

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