В Буламутівці нетверезий водій намагався підкупити поліцейських

- 06.03.2019 09:21
В Буламутівці нетверезий водій намагався підкупити поліцейських

Коли працівники поліції складали на жителя Хотинщини адміністративний протокол про керування автівкою у нетверезому стані, порушник запропонував їм гроші. За пропозицію неправомірної вигоди чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

 

Інцидент мав місце у селі Баламутівка. Під час складання адміністративних матеріалів за статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення, 40-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» намагався дати правоохоронцям гроші та уникнути відповідальності.

 

Працівники ГРПП Заставнівського відділення поліції відмовилися від неправомірної вигоди та повідомили керівництво про спробу підкупу. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група задокументувала факт кримінального правопорушення.

 

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує до 4 років позбавлення волі.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: хабар Баламутівка

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