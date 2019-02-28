



З'явився трейлер фінального сезону серіалу «Гра престолів» - 05.03.2019 19:50

З'явився довгоочікуваний трейлер фінального сезону серіалу «Гра престолів». Відео опубліковано на YouTube-каналі GameofThrones.

У ролику Арья Старк тікає від когось або чогось темними замковими коридорами. Її внутрішній голос говорить «Я знаю смерть.Вона мае багато обличь.Я з нетерпінням чекаю на зустріч з цим.»

У ролику такод видно, як Дейнеріс Таргаріен і Джон Сноу збирають величезну армію, щоб відбити атаку білих ходоків. Їх загін супроводжують два дракона.

У кадрі також з'явився Бран Старк, якого не було в тізері шоу. Тоді деякі фанати пояснили це тим, що в фіналі персонаж перетвориться в головного антагоніста - Короля Ночі.

Бран Старк говорить: «Все, що ти робив , привело тее туди, де ти є зараз.Там де тобі місце». Джон Сноу: «Вони йдуть. Наш ворог не стомлюється. Не упиняється. Не відчуває»

Джеймі Ланістер обіцяє итись за життя, і він має намір стримати свою обіцянку.

Восьмий сезон «Ігри престолів» стартує 14 квітня. Він буде складатися з шести серій. Як повідомляла французька телемережа Orange Cinema Series, два перших епізоду йтимуть по годині, інші чотири - по 80 хвилин.



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