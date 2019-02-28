Ресторан Велюр запрошує на святкування 8 березня!- 01.03.2019 17:58
8-е Березня зовсім близько!
Порадуйте своїх красунь смачною кухнею і святковою атмосферою в це прекрасне весняне свято.
У нас жива музика а також подарунки та частування .
Телефонуйте нам і ми для вас найдемо найкращий столик.🍷🍷🤗👍🏻👍🏻💐💐🌷🌷
Телефон: (050)-579-57-47, (095) 738-73-77, (0372) 54-13-38, 52-91-82
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