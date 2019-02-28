Суд визнав незаконною постанову Кабміну про ціни на газ трирічної давнини

- 04.03.2019 17:40
Суд визнав незаконною постанову Кабміну про ціни на газ трирічної давнини

 Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів №315 від 27 квітня 2016 року, якою, в тому числі, визначався порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

Про це у понеділок повідомляє Судова влада.

Позов у 2016 році подала Юлія Тимошенко та ГО "Тарифна мобілізація".

"Такий тривалий строк розгляду справи пов'язаний, зокрема, зі зміною складу колегії суддів у зв’язку закінченням їх повноважень щодо здійснення правосуддя, що зумовило здійснення розгляду справи з початку, призначенням у справі судових експертиз та загальним навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив таке рішення у зв’язку з порушенням урядом порядку прийняття оскаржуваної постанови в частині її погодження з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Державною регуляторною службою України, оприлюднення проекту постанови та інше.

В суді заявили, що це призвело до усунення від участі у прийнятті оскаржуваного рішення значного кола заінтересованих осіб.

"Вказані порушення були визнані судом суттєвими та такими, що свідчать про недотримання при прийнятті даної постанови вимог нормативних актів, що мають вищу юридичну силу", - йдеться у повідомленні.

Ця постанова встановлювала єдину ціну на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

***Водночас, згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною. Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування схваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ "Дюссельдорф+" у кримінальній справі щодо зловживання владою або службовим становищем.
Зокрема досліджуються обставини встановлення протягом 2016-2017 років державних регульованих цін на природний газ для забезпечення суспільних інтересів шляхом прийняття Кабінетом міністрів України відповідних постанов від 27.04.2016 №315 та від 22.03.2017 №187.
Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана формула "Дюссельдорф+").

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Ціна на газ постанова суду 2019

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Буламутівці нетверезий водій намагався підкупити поліцейських Коли працівники поліції складали на жителя Хотинщини адміністративний протокол про
- 06.03.2019 09:21
З'явився трейлер фінального сезону серіалу «Гра престолів» У ролику Арья Старк тікає від когось або чогось темними замковими коридорами. Її внутрішній голос говорить
- 05.03.2019 19:50
Тимошенко заявляє, що всі підвищення ціни на газ після 2016 року незаконні Про це вона заявила під час зустрічі з головними редакторами місцевих ЗМІ на Хмельниччині,
- 05.03.2019 17:33
Хафтор Бьернссон, Григор Кліган з Гри престолів, встановив світовий рекорд Гафтор Юліус Бйорнссон, виконуючий роль Григора «Гори» Клігана в серіалі «Гра престолів», підняв штангу, вагою 474 кілограми і підтвердив звання
- 04.03.2019 21:02
Нюанси погашення податкового боргу Задля того, щоб платники податків мали можливість отримати кваліфіковані коментарі, щодо
- 04.03.2019 20:20
Кабмін оскаржить газову постанову Про це на своїй сторінці в Fаcebook повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук.
- 04.03.2019 14:43
До Пенсійного Фонду Чернівецької області надійшло майже 430 млн. грн. власних доходів Пріоритетним напрямком діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області є
- 04.03.2019 13:53
Ресторан Велюр запрошує на святкування 8 березня! 8-е Березня зовсім близько!
- 01.03.2019 17:58
У жителя Сокирян поліція вилучила канабіс Під час проведення профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному
- 01.03.2019 13:32
В Чернівцях горить трава. Пожежа висотою з двоповерховий будинок На Південно-Кільцевій у нашому місті горить сухостій. Спалахнула трава та
- 28.02.2019 21:26

Всі новини