Тимошенко заявляє, що всі підвищення ціни на газ після 2016 року незаконні

- 05.03.2019 17:33
Тимошенко заявляє, що всі підвищення ціни на газ після 2016 року незаконні

Кандидат у президенти, лідер "Батьківщини", Юлія Тимошенко заявляє, що визнання судом підвищення цін на газ для населення урядом в 2016 році незаконним свідчить про те, що все подальше ціноутворення газу також було необгрунтованим.

Про це вона заявила під час зустрічі з головними редакторами місцевих ЗМІ на Хмельниччині, інформує 5 березня прес-служба "Батьківщини".

"Це суд знаковий, він тривав понад два роки. Вони довго не могли винести ухвалу, адже суд перебував під шаленим тиском. Але зрештою наважився і ухвалив два рішення: ціна встановлена незаконно постановою уряду (№ 315 від 2016 року) та є необґрунтованою", – зазначила Тимошенко.

За словами лідера "Батьківщини", постанова, яку суд скасував і визнав незаконною, наразі вже не діє, бо після неї були ухвалені нові постанови про нові ціни на газ.

 

На її думку, якщо перше підвищення ціни на газ визнане судом незаконним, то це означає, що решта підвищень також незаконні.

"Це велика перемога", – вважає кандидат у президенти.

Нагадаємо:

  • 4 березня колегія суддів Окружного адміністративного суду Києва задовільнила позов Тимошенко проти уряду щодо підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року.
  • Суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.
  • Згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною. Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.
  • Представники Тимошенко заявили про намір домагатися від НАК "Нафтогаз України" повернути українцям гроші, заплачені ними в період дії постанови уряду про підвищення ціни на газ.
  • У Кабінеті міністрів заявили, що оскаржать рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною постанови уряду, якою до жовтня 2018 року визначався порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Ціни на газ Тимошенко 2019

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