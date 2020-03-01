



У жителя Сокирян поліція вилучила канабіс - 01.03.2019 13:32

Під час проведення профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу наркотиків, працівники Сокирянського відділення поліції викрили протиправну діяльність 48-річного чоловіка.



Поліцейські задокументували факт незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів жителем районного центру. У правопорушника виявлено та вилучено висушені стебла канабісу, 300 грамів уже подрібненого наркотичного засобу, а також пристрої для вживання наркотиків та електронні ваги.

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування, розпочате за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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