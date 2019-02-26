Викрадене авто на території України, затримали на кордоні. Фото

- 28.02.2019 11:11
Викрадене авто на території України, затримали на кордоні. Фото

Йорданця, що пресувався на викраденому авто виявили прикордонники Чернівецького загону.
У середу, 27 лютого, в пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прикордонники виявили іномарку, литовської реєстрації, яка розшукувалася Інтерполом.
Автомобіль марки «Mersedes-Benz», 2014 року випуску, що з листопада минулого року вважався в базі даних «Інтерпол» як викрадений, вдалося виявити під час здійснення прикордонного контролю.
Перевіряючи документи на транспортний засіб прикордонники виявили, що вони містять ознаки підробки. Провівши автомобіль по наявним базам даних, з’ясувалося, що він знаходиться у міжнародному розшуку.
Транспортний засіб встановленим порядком передано співробітникам поліції.

Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону

 

Платинова Буковина, Чернівці

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