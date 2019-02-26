



Неіснуюча вагітність врятувала жінці життя - 28.02.2019 11:07



Мешканка австралійського міста Мельбурн сплутала симптоми раку з вагітністю. Про це повідомляє видання New York Post.

36-річна Сирин Стіл (Sirin Steele) вирішила, що чекає дитину, коли відчула рух в животі. Жінка згадала, що останнім часом їй частіше звичайного хотілося в туалет, вона постійно відчувала втому і страждала від здуття живота. Це могли бути ознаки вагітності.

На наступний день вона звернулася до лікаря. Під час УЗД у неї виявили пухлину яєчника діаметром 13 сантиметрів. Саме це, а не вагітність стало причиною її нездужання. Аналіз крові і комп'ютерна томографія підтвердили діагноз.

Через тиждень жінку прооперували. На той час її пухлина збільшилася на 5 сантиметрів. Лікарі прийшли до висновку, що це рідкісна і дуже агресивна форма раку. В Австралії з нею стикаються близько 4 відсотків жінок, які страждають від раку яєчників.

Після другої операції і чотиримісячної хіміотерапії пухлина вдалося перемогти. Стіл врятував своєчасний візит до лікаря. Навіть незначне зволікання могло коштувати їй життя. «Цей рак важко діагностувати, - каже вона. - Багато жінок не помічають його до останньої стадії, коли вже надто пізно ».

У лютому повідомлялося, що шотландка різко скинула кілька кілограмів через рак підшлункової залози, але списала схуднення на ефект від дієти. Через це вона довгий час відкладала звернення до лікаря.

Платинова Буковина, Чернівці

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