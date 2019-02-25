Анастасія Приходько шкодує що виступала Євробаченні самє від Росії- 27.02.2019 16:00
«Мені прикро від того, що у мене історія була пов'язана з Росією», - заявила Анастасія Приходько в ефірі телеканалу NewsOne. Після приєднання Криму Росія для Приходько перестала існувати. Також популярна українська співачка наголосила, що не перетинала російський кордон з 2014 року.
31-річна Приходько розповіла, що в 20 років вирішила покинути Україну, так як там у неї не складалося кар'єра. Вона стала переможницею шоу Першого каналу «Фабрика зірок 7», а потім розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. За її словами, під час поїздки на «Євробачення» вона не пов'язувала свою участь з Росією.
Нагадаємо виступала на конкурсі в 2009 році з піснею «Мамо». Вона зайняла 11-е місце.
В цьому році вже три претенденти, MARUV, KAZKA та Freedom jazz які вийшли в фінал національного відбору, відмовилися представляти Україну на «Євробаченні». Член правління Національної громадської телерадіокомпанії Олександра Кольцова В телевізійному ефірі сказала, що представником України на Євробеченні-2019 "може бути ніхто" і вона це повторила двічі.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.02.2019 14:51
- 27.02.2019 14:36
- 27.02.2019 14:21
- 27.02.2019 11:52
- 27.02.2019 10:13
- 26.02.2019 19:49
- 26.02.2019 11:46
- 26.02.2019 11:09
- 26.02.2019 09:58
- 25.02.2019 22:56