Анастасія Приходько шкодує що виступала Євробаченні самє від Росії

- 27.02.2019 16:00
Анастасія Приходько шкодує що виступала Євробаченні самє від Росії

«Мені прикро від того, що у мене історія була пов'язана з Росією», - заявила Анастасія Приходько в ефірі телеканалу NewsOne. Після приєднання Криму Росія для Приходько перестала існувати. Також популярна українська співачка наголосила, що не перетинала російський кордон з 2014 року.

31-річна Приходько розповіла, що в 20 років вирішила покинути Україну, так як там у неї не складалося кар'єра. Вона стала переможницею шоу Першого каналу «Фабрика зірок 7», а потім розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. За її словами, під час поїздки на «Євробачення» вона не пов'язувала свою участь з Росією.

Нагадаємо виступала на конкурсі в 2009 році з піснею «Мамо». Вона зайняла 11-е місце.

В цьому році вже три претенденти, MARUV, KAZKA та Freedom jazz які вийшли в фінал національного відбору, відмовилися представляти Україну на «Євробаченні». Член правління Національної громадської телерадіокомпанії Олександра Кольцова В телевізійному ефірі сказала, що представником України на Євробеченні-2019 "може бути ніхто" і вона це повторила двічі.


 

Ключові слова: Анастасія Приходько

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