



Як буде виплачуватись одноразова доплата до пенсії - 27.02.2019 14:51

Про перерахунок пенсій з березня 2019 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 затверджено Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Перерахунку підлягають пенсії, обчислені у порядку, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у розмірі відшкодування фактичних збитків, повідомляє Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Вказаним Порядком визначено механізм перерахунку з 01.03.2019 раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, із застосуванням коефіцієнта 1,17. У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, не досягає 100,00 грн., встановлюється доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім того, передбачено встановлення одноразової доплати до пенсії в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 01.01.2019 та збільшеного на коефіцієнт 1,61, тобто в сумі 2410,17 грн., особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Одноразова доплата до пенсії проводитиметься для осіб, які мають страховий стаж 35 років - чоловіки та 30 - жінки, а також особам пенсії яких призначено до 01.10.2011 та які набули страхового стажу 25 років - чоловіки та 20 років - жінки. Ще однією умовою для отримання одноразової доплати є те, що станом на 01.03.2019 розмір пенсії з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії не перевищує мінімального розміру пенсії за віком, встановленого частиною другою статті 28 Закону, а саме 1669,20 грн. Виплата одноразової доплати до пенсії проводитиметься рівними частинами у березні та квітні 2019 року одночасно із виплатою пенсії.

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