Стався повітряний бій між індійською та пакистанською авіацією - 27.02.2019

Повітряний бій між індійською та пакистанською авіацією в районі Кашміру закінчився втрату Індією винищувача МіГ-21, такі наслідки бою визнані у МЗС Індії. Про це з посиланням на офіційного представника міністерства Равіша Кумара повідомляє ТАСС.

Офіційний Делі не володіє інформацією про долю пілота і перевіряє твердження про його взяття в полон. Равіша Кумар також підтвердив, що індійська авіація збила пакистанський літак, передає The Independent. Тип знищеної техніки дипломат не уточнив, але в Ісламабаді повідомляли, що це не F-16, про що раніше писало видання The Times of India.

У пакистанській армії заявляють про два знищених індійських літака і двох затриманих пілотів. У Twitter поширюють відеозапис, на яких зображений нібито допит одного з льотчиків, але в Індії цей ролик називають фейком. Ісламабад підкреслює, що не бажає нової ескалації конфлікту з Делі і не хоче вступати у війну. Разом з тим видання The Times of India стало відомо, що пакистанський прем'єр-міністр Імран Хан скликав нараду з командуванням ядерних сил.

Повітряний бій стався на наступний день після того, як індійська авіація завдала удару по табору терористичного угрупування «Джаїш-е-Мухаммад» в підконтрольній Пакистану частині Кашміру, пише ТАСС. Ця угруповання взяло на себе відповідальність за вчинений 14 лютого в Джамму і Кашмір теракт, в результаті якого загинули 45 осіб.

