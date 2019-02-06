



Відкачування каналізації, вигрібних ям, асенізатор в Чернівцях, викачка - 06.02.2019 14:01

Пропонуємо послуги асенізатора з відкачування каналізації, вигрібних ям в Чернівцях. У проведенні необхідних робіт залучаються асенізатори - спеціалізовані вакуумні машини, які відкачують відходи.

Асенізатор являє собою особливу машину, оснащену вакуумним насосом і цистерною, завдяки яким здійснюється відкачування рідких побутових відходів з каналізації або вигрібної ями. За допомогою асенізатора зручно очищати вигрібні ями, котловани, туалети.

Звернувшись по одному із зазначених телефонів, ви можете викликати на місце асенізатора для проведення необхідних заходів по відкачці каналізації. Спеціальна машина також допоможе відкачати воду з підвалу, колодязя або котловану.

Наші телефони: (099) 021-75-23

Викачка вигрібних ям і туалетів в Чернівцях є дуже затребуваною, якщо мова йде про житлові заміськи будинкі, дачі, розташовані за межами міста. Вигрібна яма, яку ще називають зливною ямою необхідна для каналізаційної системи. Вигрібна яма час від часу потребує очищення і відкачування, оскільки з ділянки туди стікають всі стічні води, в тому числі і дощова вода, а також побутові стоки. Вигрібна яма найчастіше обладнується герметично зі стінками і дном, ретельно забетонованими. Кількість зливних рідких відходів впливають на обсяг ділянки зливної ями .

Оскільки вигрібна яма має властивість заповнюватися, виникає необхідність у виклику асенізатора для відкачування каналізації та очистки. Таку послугу в можете замовити в Чернівцях. Ассенізаторская машина повинна відкачати все стоки, що заповнюють вигрібну яму. У тому випадку, якщо зливна яма сильно замулилась, для очищення необхідна наявність илососа.

Очищати вигрібні ями на присадибних ділянках і дачах в Чернівцях необхідно, щоб каналізаційна система нормально функціонувала, і стоки не завдавали шкоди навколишньому середовищу. Важливо, щоб вигрібна яма розташовувалася зручним чином, що дозволить оптимально розмістити асенізаторську машину для нормальної відкачування каналізації. Навантаження на зливну яму визначає частоту, з якою буде здійснюватися очищення. У цьому питанні важлива профілактика, яку рекомендується проводити приблизно два рази на рік, щоб уникнути переповнення каналізації рідкими побутовими відходами. У разі, якщо вигрібна яма переповниться, що містяться в ній стоки можуть вийти назовні і проникнути в ґрунт. Все що містяться там речовини містять в собі токсини, які можуть отруїти грунт і спричинити за собою серйозні проблеми для навколишнього середовища і людини. Щоб уникнути таких проблем, необхідно своєчасно здійснювати відкачку каналізації, вигрібних ям. Для цього достатньо замовити послуги асенізатора в Чернівцях.

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