



В Чернівецькому ресторані вкрали телевізор - 27.02.2019 11:52

Як повідомили в відділі комунікації поліції Чернівецької області, вчора 26 лютого увечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення про крадіжку телевізора з прямо з приміщення одного з ресторанів у Чернівцях. Ситуаційний відділ обласного управління Нацполіції одразу скерував на місце події екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Чернівецького ВП.

Під час обстеження території та прилеглих будинків поліцейські впродовж 15-ти хвилин після вчинення злочину виявили зловмисника в під’їзді будинку на сусідній вулиці. При ньому була спортивна сумка з викраденим телевізором. Як видно на фото, телевізор невеликої діагоналі та далеко не сучасний. Правопорушником виявився раніше судимий 29-річний чернівчанин, що був вдягнений у спортивний костюм.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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