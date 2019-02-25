



Зеленський про схеми в оборонці: Хто прийшов на крові, заробляє на крові - 26.02.2019 19:49

Кандидат у президенти Володимир Зеленський обурений фактами розкрадання в оборонній сфері з боку людей із оточення президента Петра Порошенка, які викрили журналісти.У відеозверненні він прокоментував розслідування про розкрадання коштів "Укроборонпрому", в якому йдеться про схеми за участю сина заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря."Немає слів. Люди, які прийшли до влади на крові, "заробляють" на крові. Тобто контрабанда з Росією – можна, б/у-шні запчастини в обмін на життя наших солдатів – можна, канфєти – можна, MARUV – не можна", – заявив Зеленський."Вибачте мене, це – кабздєц", – сказав шоумен.Він додав: "І зараз я зрозумів, що таке "Армія, мова, віра". Розкрасти армію, штучно розділити людей мовою – тому і віри вам немає"."Так що кандидатів багато – когось, крім вас, оберемо", – заявив шоумен.Нагадаємо, серед меседжів Петра Порошенка є гасла: "Армія, мова, віра" і "Кандидатів багато – президент один".Зеленський же експлуатує тезу "Президент – слуга народу", яка прийшла з серіалу, в якому він грає.

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