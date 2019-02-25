



Ресторан Венеція запрошує відсвяткувати 8 березня! - 26.02.2019 11:09

Саме жіноче свято весни відбудеться вже зовсім скоро — час планувати, як ви його проведете! 💕. Ресторан Venezia завжди з трепетом готується до цього дня — ми готуємо програми, прикрашаємо зали закладу і зустрічаємо дівчат з особливим настроєм🌷.

На Вас чекає:

🌸 Неймовірне магічне шоу, безліч фокусів та магії від ілюзіоніста Романа Палійчука!

🌷 Вечір пройде в супроводі романтичної музики під ритми Dj!

🌸 Квітуча фотозона!

🌷Миттєвий фотозвіт!

🌸 І найголовніше — неймовірно смачне меню!

І все це за дуже розумною ціною😉 Поспішайте забронювати столики, Вас чекає незабутній вечір

Ресторан Venezia, місце смачного відпочинку!

Наша адреса:

С. Чагор, вул. Незалежності, 33

(700м за містом, по трасі)

Тел. 050 215 81 73

Платинова Буковина, Чернівці

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