Ресторан Венеція запрошує відсвяткувати 8 березня!- 26.02.2019 11:09
Саме жіноче свято весни відбудеться вже зовсім скоро — час планувати, як ви його проведете! 💕. Ресторан Venezia завжди з трепетом готується до цього дня — ми готуємо програми, прикрашаємо зали закладу і зустрічаємо дівчат з особливим настроєм🌷.
На Вас чекає:
🌸 Неймовірне магічне шоу, безліч фокусів та магії від ілюзіоніста Романа Палійчука!
🌷 Вечір пройде в супроводі романтичної музики під ритми Dj!
🌸 Квітуча фотозона!
🌷Миттєвий фотозвіт!
🌸 І найголовніше — неймовірно смачне меню!
І все це за дуже розумною ціною😉 Поспішайте забронювати столики, Вас чекає незабутній вечір
Ресторан Venezia, місце смачного відпочинку!
Наша адреса:
С. Чагор, вул. Незалежності, 33
(700м за містом, по трасі)
Тел. 050 215 81 73
Коментарі (0)
Другие новости:
Анастасія Приходько шкодує що виступала Євробаченні самє від Росії Після приєднання Криму Росія для неї «перестала існувати». Вона наголосила, що не перетинала російський кордон з 2014 року.
- 27.02.2019 16:00
- 27.02.2019 16:00
Як буде виплачуватись одноразова доплата до пенсії У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, не досягає 100,00 грн., встановлюється доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Крім того, передбачено встановлення одноразової доплати
- 27.02.2019 14:51
- 27.02.2019 14:51
Подробиці масової бійки московських третьокласниць Масова бійка в московській школі № 67, в результаті якої трьом дівчинкам третьокласницям потрібна була термінова госпіталізація, відбулася за відсутності класного керівника
- 27.02.2019 14:36
- 27.02.2019 14:36
Стався повітряний бій між індійською та пакистанською авіацією Повітряний бій між індійською та пакистанською авіацією в районі Кашміру закінчився втрату Індією винищувача МіГ-21, такі наслідки бою визнані у МЗС Індії.
- 27.02.2019 14:21
- 27.02.2019 14:21
В Чернівецькому ресторані вкрали телевізор Під час обстеження території та прилеглих будинків поліцейські впродовж 15-ти хвилин після вчинення злочину виявили зловмисника в під’їзді
- 27.02.2019 11:52
- 27.02.2019 11:52
Представником України на Євробаченні-2019 може бути ніхто Україна можливо вагалі не буде брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2019 в Ізраілі. Національна суспільна телерадіокомпанія України розглядає
- 27.02.2019 10:13
- 27.02.2019 10:13
Зеленський про схеми в оборонці: Хто прийшов на крові, заробляє на крові Зеленський: "Армія, мова, віра" - це розікрасти армію. Кандидат у президенти Володимир Зеленський обурений фактами розкрадання в оборонній сфері з боку людей із оточення
- 26.02.2019 19:49
- 26.02.2019 19:49
У Великобританії засудили жінку, яка змусила дочку лікуватися від неіснуючої хвороби Мешканка міста Блекпул, графство Ланкашир, чиє ім'я не розголошується
- 26.02.2019 11:46
- 26.02.2019 11:46
Ресторани Чернівців та області на 8 березня 2019 року Міжнародний жіночий день - це свято, яке відзначається по всьому світу. З року в рік
- 26.02.2019 09:58
- 26.02.2019 09:58
MARUV пояснила відмову від виступу Євробаченні-2019 Я - громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції
- 25.02.2019 22:56
- 25.02.2019 22:56