



MARUV пояснила відмову від виступу Євробаченні-2019 - 25.02.2019 22:56

Українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка перемогла в національному відборі країни на участь в «Євробаченні-2019», пояснила, чому відмовилася від участі в конкурсі. Пост на цю тему вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Марув заявила, що її рішення не пов'язане з тим, що Національна громадська телерадіокомпанія України (НГТУ) незадоволена її концертами в Росії. «Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я - громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків. Я - музикант, а не бита на політичній арені », - написала виконавиця.

Вона подякувала всім, хто підтримував її, і зазначила, що хоче створювати творчість без цензури. За словами артистки, вона планує «перемагати і популяризувати свою музику в світі».

Раніше 25 лютого стало відомо, що MARUV не поїде на «Євробачення». Виконавиця не підписала контракт з НГТУ, так як у них виникли розбіжності з приводу умов участі в конкурсі. У соцмережах вона поділилася уривками договору. За словами співачки, їй заборонили будь-яку імпровізацію в ході виступу. Вона зазначила, що ще одна умова - заборона на спілкування з журналістами без узгодження - «повністю порушує свободу слова і права людини».

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