Троє буковинців задекларували доходи у розмірі понад мільйон гривень

- 21.02.2019 11:54
Троє буковинців задекларували доходи у розмірі понад мільйон гривень

Деклараційна кампанія – 2019: з початку року троє буковинців задекларували доходи у розмірі понад мільйон гривень
Заступник начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Наталія Чернівчан роз’яснює, з початку 2019 року свої доходи задекларували 1096 буковинців. Зокрема, 849 декларації подано фізичними особами, які зобов’язані були подати декларацію про доходи за минулий рік, для того аби скористатися правом на податкову знижку свої доходи задекларували 247 буковинців.

Слід відзначити, найактивніше декларують доходи платники, які обліковуються у Чернівецькому управлінні – 489 декларацій, Новоселицькому управлінні – 195 та Вижницькому управлінні – 192 – деталізує Наталія Василівна.

Відтак, загальна сума задекларованих доходів становить 28,2 млн грн. Натомість, буковинці які скористались правом на податкову знижку отримають з бюджету понад 0,6 млн. грн. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з ПДФО становить 2 млн. грн., військовий збір відповідно склав 0,3 млн. грн.

Зокрема, декларанти - мільйонери, які перебувають на обліку у Чернівецькому управлінні задекларували понад 5,9 млн. грн. доходів.

Посадовець наголошує, термін подання декларації для громадян, які обов'язково мають задекларувати доходи – до 1 травня, а для реалізації права на отримання податкової знижки – до кінця 2019 року.

З докладною інформацією про кампанію "Декларування 2019" можна ознайомитись на офіційному веб-порталі «Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області»

Платинова Буковина, Чернівці

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