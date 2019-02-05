В Чернівцях Митрополиту Епіфанію співслужив Архієпископ Онуфрій

- 18.02.2019 12:05
В Чернівцях Митрополиту Епіфанію співслужив Архієпископ Онуфрій

 В Чернівцях 16 лютого 2019р. Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Всенічне бдіння у кафедральному соборі Різдва Христового м. Чернівці. Кафедральний собор ПЦУ Чернівців знаходиться за адресою вулиця Небесної сотні 30, навпроти ринку «Буковинський» та готелю «Черемош». Служба була проведена напередодні першої підготовчої неділі Великого Посту, яка носить назву Неділі про митаря і фарисея.
Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію співслужили- митрополит Чернівецький і Буковинський Данило, архієпископ Чернівецький та Кіцманський Онуфрій, архієпископ Чернівецький та Хотинський Герман спільно з духовенством кафедрального собору, а також багаточисельного духовенства з різних районів Чернівецької області.
На вечірньому богослужінні були також присутні в.о. Голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Павлюк та з іншї представниками обласної влади. Митрополит Епіфаній здійснив постриг в читці над випускником Київської православної богословської академії іподияконом Миколою Федорюком це сталося під час читання Шестипсалмія.
Віряни ПЦУ, митрополит України, православні архієреї та ієреї помолитися за мир і добробут в Україні, та за за єднання усіх українців у дусі любові навколо єдиної Церкви Христової. Церква та навколишня територія були переповнені віруючими людьми. Національна поліці забезпечила безпеку та порядк під час візиту в Чернівці предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Богослужіння та вагалом візит відулися без порушень правопорядку.

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