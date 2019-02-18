



Невиконані обіцянки кандидата Ляшко - 18.02.2019 11:01

Невиконані обіцянки кандидатів: Ляшко два рази хотів відправити Гройсмана у відставку з поста спікера ВР



Олег Ляшко два рази обіцяв відправити Гройсмана у відставку з поста спікера Ради. Але відповідна постанова не ініціював.



Всі зареєстровані кандидати в президенти України вже подали свої офіційні програми і продовжують вимовляти публічно нові обіцянки, не зафіксовані на папері. Оскільки деякі з них вже займали високі посади, а народ багато років стежить за виконанням всього обіцяного політиками і чиновниками, за кілька тижнів до виборів ми вирішили нагадати провалені зобов'язання учасників президентських перегонів.

Сьогодні згадаємо, як Олег Ляшко два рази обіцяв відправити спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана у відставку.

У перший раз народний депутат дав таку обіцянку в кінці вересня 2015 року. «Гройсман у відставку не подає, бо він не самостійна особа, він виконавець злочинних наказів Порошенко. І оскільки у Гройсмана немає ні почуття політичної відповідальності, ні розуміння того, на якій посаді він знаходиться, тому я публічно звертаюся до Гройсману з вимогою добровільно подати у відставку за ігнорування вимог Конституції та законів України. Якщо Гройсман не подасть у відставку, ми відправимо його у відставку », - заявив Ляшко.

Вдруге Ляшко озвучив цю обіцянку 5 листопада в зв'язку з тим, що Гройсман «неодноразово порушує процедури голосування». «Сьогодні Гройсман закрив засідання, незважаючи на те, що вранці депутати проголосували за те, щоб працювати до останнього. Увечері повинні були приймати закони щодо зниження вартості комунальних послуг, а також продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Його дії є незаконними, тому ми ініціюємо його відставку », - заявив лідер Радикальної партії.

Однак, незважаючи на ці заяви, за кілька місяців фракція Радикальної партії не зареєструвала постанови про звільнення Гройсмана з поста спікера парламенту. А в квітні 2016 року Гройсман став прем'єр-міністром України.

Раніше ми писали про Юлію Тимошенко, яка двічі запевняла, що «Батьківщина» залишиться в коаліції.

Джерело : https:// slovoidilo. ua/

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