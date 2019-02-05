



Чому Україні варто чекати нового загострення в Азовському і Чорному морях: Чотири причини - 18.02.2019 10:57

Інцидент в Керченській протоці в листопаді 2018 року вказує на те, що географічний центр російсько-українського військового конфлікту в даний час може переміщатися з Донбасу в Чорне і Азовське моря.

Чотири фактори, зокрема, уможливлюють подальшу напруженість між Москвою і Києвом, уздовж берегів Кримського півострова і південно-східного узбережжя материкової частини України, інформує.

Такий розвиток подій мало б серйозні економічні наслідки не тільки для великих міст Маріуполя (приблизно 455 тисяч жителів) і Бердянська (приблизно 115 тисяч жителів). До сих пір ці два порти забезпечували приблизно 5% зовнішньої торгівлі України. Україна має стару альтернативну транспортну інфраструктуру для перенаправлення торгових потоків, які до сих пір проходили через морські порти Маріуполь і Бердянськ. Триваюча напруженість або, що ще гірше, подальша ескалація в Азовському морі загрожуватимуть насамперед соціальної стабільності на південно-сході материкової частини України. Це також може привести до значного зниження або навіть скорочення економічного зростання в Україні в 2019 році і в наступний період.Существует кілька каталізаторів зростання напруженості на Азовському і Чорноморському узбережжях. До них відносяться: реакція Заходу на різні російські акти ескалації; ступінь залученості міжнародних організацій в ситуацію в Азовському морі; стабільність і функціональність моста через Керченську протоку; і невирішена проблема сталого постачання прісною водою окупованого Криму.

Виникає питання - чи зможе Україна і її західні партнери надати гарантії стабільності і механізми безпеки в Чорноморському регіоні?

Основним фактором, в даний час сприяє ескалації в Азовському регіоні, є реакція Заходу (або її відсутність) на недавнє військово-морське протистояння біля моста через Керченську протоку.

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В значній мірі невизначені сигнали Заходу можуть спонукати Кремль переключити російські військові дії з Донбасу на Азовське море і південно-східні землі України. Для Москви цей регіон може здатися менш ризикованим театром гібридних військових дій, ніж Донбас, особливо в економічному смисле.Вторим фактором, що визначає збереження або зростання напруженості навколо Криму, а не Донбасу, є участь міжнародних організацій (або їх відсутність) в двох різних регіонах. Варто нагадати, що в 2017 році Путін запропонував збільшити присутність таких організацій на Донбасі, але щодо Азовського моря і Криму Кремль демонстративно блокує навіть незначна присутність неозброєних спостерігачів ОБСЄ, не кажучи вже про збройну місії ООН. Відсутність значних міжнародних організацій в Азовському морі і на Кримському півострові роблять дії Росії проти України менш ризикованими і більш ймовірними.

Третім фактором, який може спонукати Кремль поводитися більш авантюрно між Азовським і Чорним морями, буде технічна несправність або економічна неефективність нового моста через Керченську протоку. Цей престижний об'єкт має велике символічне політичне значення для легітимізації путінського режиму по відношенню до російського населення. Якщо міст не зможе досягти своєї передбачуваної мети - забезпечити поштовх соціальному розвитку Криму і інтеграції в російську економіку, Кремль буде змушений шукати компенсацію за такий провал. У Москві тоді попитаються викликати ескалацію в цьому регіоні. Адже можливе закриття або навіть обвалення моста стане катастрофічним ударом по репутації режиму Путіна всередині Росії.

Остання актуальна проблема для Кремля - ​​нестабільна ситуація з подачею прісної води в Крим. У 2014 році Київ припинив доставку води з річки Дніпро через Північно-Кримський канал на півострів. Постійно скорочуються водні запаси в поєднанні з триваючим дефіцитом енергоносіїв являють собою віртуальну бомбу уповільненої дії, яка може мати далекосяжні економічні та соціальні наслідки для жителів Криму. З дивовижною геоекономічної помилкою Москва з 2014 року мало що зробила для вирішення цієї проблеми. Наприклад, Росія не створила гідного опріснення і відповідної енергетичної інфраструктури, яка могла б полегшити зростаючу проблему прісної води в Криму.

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Якщо незабаром не буде принципового вирішення цієї проблеми, наприклад, завдяки будівництву великої опріснювальної установки, кримчани будуть відчувати все більш різкі наслідки недостатнього водопостачання.

Платинова Буковина, Чернівці

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