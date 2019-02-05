



Порошенко і Путін домовляться дуже легко - політолог - 18.02.2019 10:52

Якщо зміняться політичні умови, Порошенко і Путін домовляться дуже легко - політолог

Очевидно, що у Путіна, насправді, немає ніякої ненависті до Європи і США. Антизахідна риторика Кремля обумовлена ​​виключно політичною необхідністю. Переважно внутрішньополітичної. Страшилка в дусі "А то Меркель нападе" спрощує управління країною.

Антиросійські гасла Петра нашого Олексійовича з тієї ж опери. У них немає ні грама щирості. Але так треба. Особисто йому. Без "А то Путін нападе" Порошенко зовсім пропаде.

За інших обставин вони б заспівали. Вони дуже схожі, щоб не знайти спільну мову з півслова. І їх союз був би міцний. Паради на Мавзолеї - пліч-о-пліч - брали б регулярно, якщо б Порошенко очолив Україну раніше. До війни.

Обставини в політиці змінюються часто. З ніг на голову і назад - таке трапляється регулярно. Наприклад, Радянський Союз в 40-х роках минулого століття за сім років тричі розвернувся на 180 градусів відносно США. (Ворог - друг - ворог).

Ви б здивувалися розвороту Петра Порошенка в сторону Москви? Я - ні. Як мінімум, тому що вже побачив розвороти щодо Януковича, Ахметова і Медведчука, бізнес-проекти з якими йдуть у нинішнього Президента один за іншим. А спільні з кремлівськими товаришами схеми і теми обіцяють бути більш солодкими ... Тому, якщо зміняться політичні умови, Порошенко і Путін домовляться дуже легко. Адже вони дуже схожі.

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