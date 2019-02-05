Чоловік подарував коханій чуже кільце і попросив повернути

- 18.02.2019 10:41
Чоловік подарував коханій чуже кільце і попросив повернути

Житель Великобританії зробив пропозицію коханій і вручив чуже кільце, яке пізніше попросив повернути назад. Про це пише видання The Mirror.

27-річний Джон Елліотт з Лондона чотири роки зустрічався з дівчиною на ім'я Ешлі. У День всіх закоханих, 14 лютого, чоловік вирішив зробити їй пропозицію в ресторані Megan's Clapham Old Town.

За словами Елліотта, він хотів, щоб Ешлі пізніше самостійно вибрала кільце на свій смак, проте не міг попросити її вийти за нього заміж з порожніми руками. Тоді чоловік за допомогою сайту оголошень знайшов Дженні Паркер, яка позичила йому на час дороге фамільне кільце за 50 фунтів стерлінгів (4,3 тисячі рублів).

«Я хотів, щоб для фотографій вона вибрала саме те кільце, яке заслуговувала. Вона сказала "так"! - розповідає майбутній наречений. - Їй сподобалося кільце, тому вона трохи засмутилася, дізнавшись, що це тільки на один вечір, однак тепер вона знає, яке кільце хотіла б носити ».

У грудні 2018 року повідомлялося, що в американському місті Маямі, штат Флорида, манекенник придбав шість обручок, щоб зробити пропозицію дівчині. У вирішальний момент він став на коліно перед дівчиною і відкрив коробку, в якій лежали шість обручок c діамантами різних розмірів і форм.

Платинова Буковина, Чернівці

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