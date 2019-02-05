В нарколабораторії на Буковині вилучили 5 тисяч доз наркотиків

- 16.02.2019 11:57
В нарколабораторії на Буковині вилучили 5 тисяч доз наркотиків

Співробітники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області задокументували протиправну діяльність групи наркозлочинців. До її складу увійшли п’ятеро чернівчан віком від 24 до 43 років.

Поліцейські встановили: в орендованих приміщеннях в одному з райцентрів Чернівецької області зловмисники організували підпільну нарколабораторію. Вилучене саморобне обладнання призначене для виготовлення великих об’ємів амфетаміну.
Оперативники ГУНП спільно з бійцями спецпідрозділу «КОРД» затримали злочинну групу одразу після виготовлення партії психотропної речовини. Під час обшуків крім обладнання вилучено чотири літри психотропу у рідкому стані, що в перерахунку становить близько 1-го кілограму сухого амфетаміну.
Об’єм вилученої речовини еквівалентний 5 тисячам доз, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить близько півмільйона гривень.
Організатора злочинної групи поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За фактом діяльності нарколабораторії триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 3 статті 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

 

Ключові слова: нарколаораторія Чернівецька оласть, амфітамін Чернівці, відповідальність за виготовлення наркотиків

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