



Кандидати на пост Президента України 2019 - 07.02.2019 10:22

Балашов Геннадій Вікторович 1961 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, фізична особа - підприємець, член Політичної Партії "5.10", суб'єкт висування – Політична Партія "5.10"

Безсмертний Роман 1965 року народження, Екс-нардеп, представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, самовисуванець. Служив у армії . У листопаді-грудні 2004 р. - комендант наметового містечка на Майдані під час Помаранчевої революції. Від березня 2005 р. по грудень 2006 р. - голова ради партії "Наша Україна". Від 4 лютого по 29 листопада 2005 р. - віце-прем'єр-міністр з питань адміністративно-територіальної реформи в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова. Після відставки уряду Юлії Тимошенко залучився до підготовки "Нашої України" до парламентських виборів 2006 року.

Богомолець Ольга Вадимівна 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, безпартійна, само висування

Богословська Інна Германівна 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, директор, Всеукраїнська громадська організація "Віче України", безпартійна, само висування

Бойко Юрій Анатолійович 1958 року народження, освіта вища, проживає в місті Рубіжне Луганської області, народний депутат України, член Політичної Партії "Опозиційний блок", само висування

Вілкул Олександр 1974 року народження. Народний депутат від "Опозиційного блоку", екс-віце-прем'єр-міністр. В 2006 -2007 роках депутат Партії Регіонів. 2010- 2012 Вілкул очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Від грудня 2012 до січня 2014 року - віце-прем'єр-міністр України.

Бондар Віктор 1975 року народження. Екс-міністр транспорту та зв'язку України (2005-2006), глава партії "Відродження".

Вілкул Олександр Юрійович. 1974 року народження, освіта вища, проживає в місті Дніпрі, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ"

Габер Микола Олександрович 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, помічник-консультант народного депутата України, член Патріотичної партії України (ППУ), само висування

Гриценко Анатолій Степанович1957 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, доцент кафедри політології, Національний університет "Києво-Могилянська академія", член Політичної партії "Громадянська позиція", суб'єкт висування – Політична партія "Громадянська позиція

Данилюк Олександр Володимирович 1981 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, керівник, Громадська організація "ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ", член Політичної партії "Громадянський рух "Спільна Справа", само висування

Дерев’янко Юрій Богданович 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, член Політичної партії "Воля", суб'єкт висування – Політична партія "Воля"

Добродомов Дмитро Євгенович 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ"

Зеленський Володимир Олександрович 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник, ТОВ "Квартал 95", безпартійний, суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"

Каплін Сергій Миколайович 1979 року народження, освіта вища, проживає в селі Опришки Глобинського району Полтавської області, народний депутат України, безпартійний, суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ"

Кива Ілля Володимирович 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, Голова, Всеукраїнська професійна спілка Міністерства внутрішніх справ України, член Соціалістичної партії України, суб'єкт висування – Соціалістична партія України

Корнацький Аркадій Олексійович 1953 року народження, освіта вища, проживає в селі Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області, народний депутат України, безпартійний, само висування

Кошулинський Руслан Володимирович 1969 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, Голова Секретаріату, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

Купрій Віталій Миколайович 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, безпартійний, само висування

Ляшко Олег Валерійович 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, Голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, член Політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка", суб'єкт висування – Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка"

Мороз Олександр Олександрович 1944 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА"

Мураєв Євгеній Володимирович 1976 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШІ"

Наливайченко Валентин Олександрович 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, Голова ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Насіров Роман Михайлович 1979 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, безпартійний, само висування

Садовий Андрій Іванович 1968 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, Львівський міський голова, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб'єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

Скоцик Віталій Євстафійович 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри конярства та бджільництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України, безпартійний, само висування

Смешко Ігор Петрович 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Політичної партії "Сила і Честь", само висування

Тарута Сергій Олексійович 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Маріуполі Донецької області, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОСНОВА"

Тимошенко Юлія Володимирівна 1960 року народження, освіта вища, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, народний депутат України, Голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

Шевченко Ігор Анатолійович 1971 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент, Благодійна організація "Успішна Україна", безпартійний, самовисування

Шевченко Олександр Леонідович 1971 року народження, освіта вища, проживає в селі Поляниця міста Яремче Івано-Франківської області, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП"

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