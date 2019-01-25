Знайдено винуватця смертельної ДТП, що сталося у селі Зелений Гай

- 04.02.2019 22:10
Знайдено винуватця смертельної ДТП, що сталося у селі Зелений Гай

 Скоївши наїзд на пішохода в ніч на 1-ше лютого, кермувальник не зупинився і поїхав у невідомому напрямку. Від отриманих травм 57-річний потерпілий помер на місці аварії. Працівники Управління карного розшуку ГУНП та оперативники Новоселицького відділення поліції з’ясували, що наїзд на пішохода скоїв автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» білого кольору. Згодом правоохоронці знайшли винуватця смертельної ДТП – ним виявився 24-річний житель Новоселиччини.Оглянувши господарство підозрюваного, поліцейські виявили розшукуваний транспортний засіб та замінені запчастини. Чоловік визнав свою провину, зокрема те, що намагався приховати сліди злочину.

Наразі вирішується питання про оголошення буковинцю підозри у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Транспортний засіб вилучено для проведення відповідних експертиз, готується клопотання до суду про арешт мікроавтобуса.
Поліція Буковини висловлює подяку небайдужим громадянам, які відгукнулися на оголошення про розшук водія-втікача та надали інформацію, що сприяла розкриттю злочину!

Ключові слова: ДТП Зелений Гай

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